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Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

19.06.2021 15:11

Son dakika: İstanbul'da saat 15.07'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kartal olan kısa süreli sarsıntı panik yarattı. Depremin ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ana kadar güvenlik ve zabıta birimlerine gelen herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti.

Deprem gerçeği İstanbul'da yüzünü bir kez daha gösterdi. Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede hissedilen bir deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ KARTAL

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 15.07'de meydana gelen depremin şiddeti 3.9, merkez üssü ise Kartal oldu. Deprem 7.06 kilometre derinlikte meydana geldi.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

Kandilli ise depremin 4,2 şiddetinde ve merkez üssünün Sultanbeyli olduğunu belirtti. Depremin 15.1 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

KIZILAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem ile ilgili açıklama yapan Kızılay, "İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 3,9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir" sözlerine yer verdi.

EKREM İMAMOĞLU: GEÇMİŞ OLSUN İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden depremle ilgili paylaşımda bulunarak, "İstanbul'un bugün yaşadığı sarsıntının hiçbir can ve mal kaybına yol açmaması sevindirici ancak #deprem gerçeğinin şehrimizin önemli bir gündemi olduğunu hatırlatması açısından önemli. Geçmiş olsun İstanbul" dedi.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre; bugün saat 15.07'de #Kartal ilçemiz Yakacık Çarşı Mahallesi civarında 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana gelmiştir. Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal
Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: İstanbul'da 3.9'luk deprem! Merkez üssü Kartal - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • silent man: iki kere vurdu bayagı derinden geldi cekmekoyden kuvvetli hissedildi tabiri caiz ise binaya kepçe kamyon vurur gibi vurdu Allah beterinden korusun Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
500

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