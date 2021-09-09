Son dakika haberleri: İtalya Başbakanı Draghi, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Roma'da bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Michel'in Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü bildirildi.

İki ismin, görüşmenin ana konusu olarak, Afgan krizini ve bu krize yönelik G20 de dahil olmak üzere farklı uluslararası mecralarda olası hareket tarzlarını ele aldıkları belirtildi.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve düzensiz göç akınının yönetimiyle ilgili konulara değinildiği kaydedildi.