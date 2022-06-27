Son dakika: İzmir'de Ekmek Yüzde 33 Zamla 4 Lira Oldu - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de Ekmek Yüzde 33 Zamla 4 Lira Oldu

27.06.2022 16:47

Son dakika haberler: İzmir'de Mart ayından bu yana 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin fiyatının yüzde 33 artışla 4 liraya yükseltilmesi kararı alındı. Karar 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir'de Mart ayından bu yana 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin fiyatının yüzde 33 artışla 4 liraya yükseltilmesi kararı alındı. Karar 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

İzmir Fırıncılar Odası'nın talebiyle İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Ticaret Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan komisyon ekmek fiyatının yeniden belirlenmesi için geçen hafta bir araya geldi.

Komisyonun geçen Mart ayından bu yana 3 TL'den satılan 210 gram ekmeğin yüzde 33 zamla fiyatının 4 TL'ye yükseltilmesi için karar aldığı belirtildi. Karar 1 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

(Görüntü: Arşiv)

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Kaynak: ANKA

1 Temmuz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: İzmir'de Ekmek Yüzde 33 Zamla 4 Lira Oldu - Son Dakika

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