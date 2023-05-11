Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
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Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

11.05.2023 22:06

Son dakika: İzmir'in Menderes ilçesindeki bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup konuşmak için ilçedeki kıraathanede bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehanede silahlı çatışma çıktı.

5 ÖLÜ, 2 YARALI

İki tarafın da silah kullandığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişinin tabancayla vurulduğu öğrenildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

EKİPLER OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde inceleme başlattı.

Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, silahla vurulan Timuçin Altınel, Süreyya Bayrak, Barış Coşgun, Rıdvan Bağcalı ve Ozancan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan M.Y. ve A.K. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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İzmir Merkez, Menderes, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İzmir'de kıraathanede silahlı çatışma: 5 kişi öldü, 2 yaralı var - Son Dakika
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