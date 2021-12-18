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Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var

18.12.2021 22:52

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükle ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kınık'ta kısmi göçük olduğunu ve 8 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İZMİR VALİSİ: 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı

KAYMAKAMLIK: 35 YARALI

Kınık Kaymakamlığı'nın sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımda "İlçemiz Polyak Eynez Madeninde meydana gelen maden kazasında şu ana kadar 35 yaralımız bulunmaktadır. Maden sahasında kurtarılmayı bekleyen vatandaşımız bulunmamaktadır. Can kaybımız yoktur." denildi.

İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 8 yaralı

YARALILARDAN 2'Sİ SOMA'DA TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var

Yavuz Selim Köşger, Manisa, Kömür, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İzmir'de maden ocağında göçük: 8 yaralı var - Son Dakika
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