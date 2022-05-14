Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi

14.05.2022 00:57
Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi

Son dakika haberler... İzmir'de polisin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 100 bin adet makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 655 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polisin sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 100 bin adet makaron, 2 bin 841 paket kaçak sigara, 655 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sigara kaçakçılarına yönelik önemli bir operasyonun düğmesine bastı.

Soruşturma çerçevesinde; Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak, Çiğli ve Karşıyaka olmak üzere 8 ilçede, önceden belirlenen 4 ikamet, 7 iş yeri, 4 araç ve 4 depoda aramalar yapıldı. Adreslerdeki aramalarda, 4 milyon 100 bin makaron (sigara kağıdı), 2 bin 841 paket kaçak sigara, 5 bin 15 kaçak puro, 655 bin 320 adet doldurulmuş sigara, 280 kilogram nargile melası, 361 paket kaçak pipo tütünü, 285 kilogram kıyılmış tütün, 32 bin 939 sigara sarma kağıdı, 30 elektronik sigara likiti, sigara elektronik dolum makinesi ele geçirildi.

Merdiven altı diye tabir edilen, insan sağlığına ciddi zararları olan yerlerde üretilerek depolanan ve satışa sunulan yasa dışı tütün mamulleriyle ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - İZMİR

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Sigara, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İzmir'de sigara kaçakçılarına operasyon: 4 milyonu aşkın makaron ele geçirildi - Son Dakika
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