Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

12.10.2020 23:11
Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberleri... İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polis ekiplerince yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK-KCK/PYD- YPG Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İzmir MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişiyi tespit etti. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, ilçeye bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde M.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. M.B. yakalanırken, evde yapılan aramada dijital materyallerin incelenmesi sonucu örgütsel fotoğraf ve videolara ulaşıldı.

Yapılan araştırmada ele geçirilen materyallerin daha önce Diyarbakır ilinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun üzerinde bulunan materyaller ile aynı içeriğe sahip olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli M.B. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Aliağa, Polis, Terör, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Binlerce kişi kontrollü bir ortamda koronavirüse yakalanmak için gönüllü oldu Fenerbahçeli Filip Novak: Koronavirüs değilim DSÖ'den "sürü bağışıklığı" stratejisine sert tepki: Virüsün serbestçe dolaşmasına izin vermek ahlak dışıdır Kendra Lust'ın kafes dövüşçüsü Perry'ye para teklif etti! Dövüşçünün sevgilisi, kabul etmedi Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, pompalı tüfekle önüne gelene ateş etti: 4 ölü, 3 yaralı         
22:37
Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş Fatih Terim, Galatasaray'ın mali durumuyla ilgili konuştu: Deniz bitmiş         
22:05
DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir DSÖ, koronavirüs aşısı için tarih verdi: Aralıktan itibaren onaya sunulmaya hazır olabilir         
21:35
Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı Ünlü şarkıcı İrem Derici'den şaşırtan evlilik çıkışı: Para tuzağı         
20:39
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 23:21:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İzmir'de terör operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei