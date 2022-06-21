Son dakika haber: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyonda 3 tutuklama

21.06.2022 10:41
Son dakika haber: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyonda 3 tutuklama

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki 'mahrem sorumlulara' yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki 'mahrem sorumlulara' yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren 'mahrem sorumlulara' yönelik soruşturma başlattı. Araştırma ve itirafçı beyanlarından elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturmada; FETÖ'nün TSK yapılanmasında tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat kullandıkları belirlenen, örgüt evlerinde askeri okul sınavlarına öğrenci hazırladıkları, askeri okulları kazanan öğrencilerle okul ve askerlik mesleği sürecinde ilgilendikleri tespit edilen ve Bank Asya'da hesapları bulunan 12 mahrem sorumlu hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Haziran tarihinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu ve özel sektörde farklı meslek ve iş kollarında faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

8 şüpheli etkin pişmanlıktan yararlandı

Öte yandan şüphelilerden 8'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldığı öğrenilirken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - İZMİR

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Son dakika haberleri: İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı Son dakika haberleri: İzmir merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda 31 gözaltı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika

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