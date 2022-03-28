Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği - Son Dakika
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Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

28.03.2022 16:14
Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği

Son dakika haberi: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Dünya Tiyatrolar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Dünya Tiyatrolar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi'nde gerçekleştirilen programa Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan ve ilçe protokolü katıldı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri eşliğinde Bilge Kağan'dan Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a Türk milletinin bağımsızlık mücadelelerinin anlatıldığı "On iki kıtada bir vatan" konulu tiyatro oyununu sahneledi.

Dünya Tiyatrolar Günü için okullar arasında düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Sergi alanında, Karagöz ve Hacivat oyunu ile William Shakespeare'in Romeo ve Juliet adlı tiyatro oyunundan dans gösterisi sunuldu.

Program, toplu fotoğraf çekimi ve resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

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Dünya Tiyatrolar Günü, Kahramankazan, 15 Temmuz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kahramankazan'da Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği - Son Dakika


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