Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor - Son Dakika

Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kanada'da polis, 11 Temmuz'da aracın içinde cansız bedenlerini bulduğu iki kız kardeşin ardından kayıp baba Martin Carpentier'i arıyor.

Kanada'da polis, 11 Temmuz'da aracın içinde cansız bedenlerini bulduğu iki kız kardeşin ardından kayıp baba Martin Carpentier'i arıyor. Aramanın yapıldığı ormanlık alan çalışmalarda en büyük engel olurken, baba Carpentier'i görenlerin hemen 911'i araması isteniyor.

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı


Kanada'da Quebec eyalet polisi, geçtiğimiz 8 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 11 ve 6 yaşlarındaki Norah ve Romy Carpentier adlı kız kardeşlerin ölümlerinde şüpheli kabul edilen 44 yaşındaki Baba Martin Carpentier'i arıyor. Kız çocukları için perşembe günü arama başlatılırken, 11 Temmuz'da ise aracın içinde cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Baba Carpentier, en son kızları ile 8 Temmuz gecesi Levis'te bir bakkalda görüldü. Bir saat sonra Carpentier'in aracı, bir mağazanın yaklaşık 5 kilometre batısında hasarlı ve terk edilmiş olarak bulundu. Araçta cep telefonu da bulunurken, aracın hasarlı ve terk edilmiş şekilde bulunması nedeniyle baba Carpentier'in trafik kazası yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İki kız çocuğu üzerinde yapılan otopsiler tamamlanırken, olayla ilgili devam eden soruşturma nedeniyle ölüm nedenleri henüz açıklanmadı. Polis Sözcüsü Sgt. Ann Mathieu baba ve kızlarının kaza geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etti.


Ormanlık alan arama çalışmalarındaki en büyük engel


Yetkililer, geçtiğimiz salı günü köpekler, drone'lar, arazi araçları ve termal görüntüleme cihazları ile donatılmış bir uçak kullanarak kilometrelerce alanı taradı ancak babaya henüz ulaşılamadı. Arama çalışmalarında Norah ve Romy Carpentier'in cesetlerinin bulunduğu Saint-Apollinaire banliyösünde 50 kilometrekarelik bir alana yoğunlaşılıyor. Polis, araştırma için büyük bir dezavantaj oluşturduğunu belirttiği yoğun çalılıkların, dronlar ve helikopterlerin arama çalışmalarında etkinliğini engelleyebileceğini ifade etti.


Yetkilere göre aramadaki en büyük sorun, bölgesinin yoğun ormanlık alanlarla kaplı olması. Bu nedenle saklanacak ve aranacak çok yer olduğu belirtilirken, sadece kayıp baba değil, olayla ilgili ipuçları da aranıyor. Aramanın 7. gününde kayıp babanın ölü veya bilinci kaybetmiş bir durumda olabilme ihtimali üzerinde de duruluyor. Polis, halktan herhangi bir ipucu bulduğu veya adamı gördükleri takdirde hemen 911'i aramalarını talep etti. - TORONTO

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 18:49 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:44 İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 22:55 Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 01:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Kanada polisi, ölü bulunan iki kız kardeşin ardından kayıp babayı arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]