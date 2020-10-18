Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi - Son Dakika

Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi

18.10.2020 09:34
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde bu sabah havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşattı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonları gökyüzünde görsel şölen yaşatırken, objektiflere kartpostallık görüntüler yansıdı. Sıcak hava balonlarının gökyüzünde yaşatmış olduğu görsel şöleni izlemek isteyen binlerce turist ise o anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. - NEVŞEHİR

Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi
Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi

Balon kazası, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En fazla pay eğitime ayrıldı Brezilya'da bir kadın, eşi gibi davranarak 12 saat önce ölen adamın aylığını çekmek istedi Ankara'da 3 katlı apartmanda yangın paniği! Dumanların arasında mahsur kaldılar Meteoroloji'den 9 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı: Kurtarılan köylere toplarla ateş açıldı         
06:30
Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti         
02:59
Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı Son Dakika: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes başladı         
21:48
Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi         
20:30
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 09:44:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kapadokya'da sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei