Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika

Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti

23.12.2020 13:33
Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Karamürsel ilçesi Elele Derneği üyesi kadınlar, pişirdikleri pasta, börekleri hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ederek, moral verdi.

Dernek üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yaptıkları börek ve pastaları ikram etti.

Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik'i, beraberinde dernek yöneticileri Hasan Kuyu ve Ahmet Ulukut ile makamında ziyaret ederek ikramda bulunan Elele Derneği Başkanı Melih Mercan, koronavirüs salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Mercan, bu dönemde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Dr. Çelik de bu zor günlerde ziyaret ederek kendilerine moral veren dernek başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti.

Karamürsel, Hastane, Elele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar         
10:18
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:47:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Karamürsel Elele Derneği'nden sağlık çalışanlarına moral ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei