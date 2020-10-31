Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek - Son Dakika

Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek

31.10.2020 11:47
Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunde Kazakistan halkının desteklerini iletti.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunde Kazakistan halkının desteklerini iletti.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunda, Kazakistan halkının desteklerini iletti. Ayrıca Parlamento Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da taziye ve destek mesajı gönderdi. Nazarbayev ise mektubunda, "Acı ve kederinizi paylaşıyor ve merhumların ailelerine, dostlarına ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar dileklerimi iletiyor, kardeş Türk halkının bu zor günleri sabırla atlatacağına inanıyorum" sözlerine ye verdi. - ANKARA

Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek - Son Dakika


Son Dakika

İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda El frenini çekmeyi unuttuğu aracını başka bir otomobilin üzerinde buldu Oyuncu Berk Atan'ın İzmir'de yaşayan ailesi depreme evlerinde yakalandı Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğluna cehennemi yaşattılar Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı
Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak         
11:22
Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi         
11:09
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi         
11:02
İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor         
10:28
Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi         
10:12
Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı         
09:43
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi Depremin vurduğu Seferihisar, havadan görüntülendi         
08:51
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi Mustafa Kılıç isimli sosyal medya kullanıcısı, İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi         
15:40
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 11:56:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei