Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köyde uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Sarıkamış ilçesine bağlı Çardakçatı köyünde 11 Ağustos, Selim ilçesinin Sarıgün köyünde de 26 Ağustos'ta karantina uygulamasına gidildiği anımsatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köylerde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:15 - Kaynak: AA
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