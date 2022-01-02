Son dakika... Kartal'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kartal'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Berceste Sokak'taki 7 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.