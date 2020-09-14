Kartal'da tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Yaralamayı gerçekleştiren şüpheli, silahı da olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.