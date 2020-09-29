Son Dakika: Kartal'da korkutan yangın "çığlık seslerine uyandık" - Son Dakika

İstanbul Kartal'da henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı binada çıkan yangın mahalleliye korku dolu dakikalar yaşattı. Mahsur kalan vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kartal, Cevizli Mahallesi Hacılar Caddesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Binadan mahsur kalan vatandaşlar yoğun dumandan ve alevlerden kurtulmak için binadan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken maddi hasar meydana geldi. Binadan kendi imkanlarıyla çıktıklarını dile getiren vatandaşlar "Çığlık sesleri ile uyandık" ifadelerinde bulundular. - İSTANBUL