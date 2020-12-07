Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası - Son Dakika

Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası

07.12.2020 15:07
Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası, System.String[]

Son dakika haberine göre BOLU'da, Kartalkaya kayak merkezinde 2 otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinin paylaşılamaması nedeniyle çıkan kavgayı, jandarma ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı.

BOLU'da, Kartalkaya kayak merkezinde 2 otelin ortak kullandığı personel yatakhanesinin paylaşılamaması nedeniyle çıkan kavgayı, jandarma ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı. Kavgaya karışan otel personellerinin birbirinden şikayetçi olması nedeniyle yatakhane olarak kullanılan bina mühürlendi.

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'da 2 otelin ortak kullandığı 3 katlı personel yatakhanesi, iddiaya göre otellerden birisinin personeli tarafından dolduruldu. Sezon hazırlıklarını tamamlayan diğer otel de personeli de yerleşmek için yatakhanede yer bulamayınca tartışma başladı. Otel sahibi ve elemanları kendi yerlerini boşaltmak için yatakhaneye gitti. Bunun üzerine yatakhanede 2 farklı otelin personeli arasında kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi. İki grubu biber gazı sıkarak ayıran ekipler olay yerinde bulunan kişileri ifadesini almak üzere jandarma komutanlığına götürdü. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 2 otelin ortak kullandığı yatakhane binası da jandarma tarafından mühürlendi.

OTELCİLERİN YATAKHANE KAVGASI MAHKEMEDE BİTTİ

Olayın yaşandığı yatakhaneyi kullanan otel sahiplerinden Halit Ergül, "Grand Kartal olarak personel lojmanını kullanıyordum. 30 Kasım günü Kartal Otel'in müdürü ve personeli bize ait kameraları söktü. İstanbul'dan da tuttukları adamlarla kullandığımız personel yatakhanesini boşalttlar. Sezon geldiği için yoğun çalışmamız lazım. Müdürüm de personelle birlikte Kartalkaya'ya gidecekti. Kartal Otel'in bize ait bölüme, el koyduğunu bildiğim için  ben olmadan gitmelerini istemedim. Kısıtlama kararı bitiğinde de birlikte Kartalkaya'ya vardık. Bize ait yatakhaneyi geri aldık. Sonra jandarma geldi. Herkesin ifadesini aldı. Durum bundan ibaret. Otel basmak gibi bir şey yok. Kendime ait yeri almak, otel basmaksa 'evet' basıldı. Şu an iki otelin personel yatakhanesi  olarak kullandığı bina, jandarma tarafından boşaltıldı ve mühürlendi. Konu mahkemeye intikal etti. Mahkeme süresince her ikimiz de binayı kullanamayacağız" dedi.


Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası
Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası

Kartalkaya, Biber Gazı, Jandarma, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Soylu'dan, 15 yaşındaki çocuğa yapılan istismarı çarpıttığını iddia ettiği HDP'ye sert tepki: Yalan ağzınıza yuva yapmış Kocası tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Yavaş'tan protestoda bulunan AK Parti grubuna tepki: Masaya çık tepin istersen 40 tane hap içerek canına kıyan yaşlı kadının, akciğer kanseri olduğu ortaya çıktı Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı
Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi         
14:59
Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi Ali Palabıyık'a bir eleştiri de, Fenerbahçeliliği ile bilinen Fazıl Say'dan geldi         
14:46
Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu Yana yakıla 3 gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu         
14:36
TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti TBMM'nin bütçe görüşmelerine katılan Bahçeli için alınan koronavirüs önlemleri dikkat çekti         
14:25
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı Sahildeki istilaya belediyeden müdahale! Ekipler, 10 ton dev denizanası topladı         
13:30
Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor         
13:05
Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor Milli Elektrikli Tren Seti'nin seri üretimine 2021'de başlıyor         
11:53
Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı Son dakika: İşçi konfederasyonu DİSK asgari ücret önerisini duyurdu: Net 3 bin 800 lira olmalı         
11:46
Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor Afyon'un 200 nüfuslu köyünden 5 ayda 1 milyon dolarlık kamış ihracatı yapılıyor         
11:40
Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor Kocaelispor yöneticisi, test sonucu negatif olmasına rağmen Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor         
11:32
Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı         
11:10
Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu Kayıp 3 kız çocuğu, 12 erkeğin uyuşturucu partisi yaptığı evde bulundu         
11:09
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 15:28:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kartalkaya'da 2 otelin çalışanları arasında lojman kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei