Üye Girişi
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika

Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada

07.01.2022 15:51

Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kameradaANKARA Başkentte bir sürücü yoldaki kasisten geçtikten sonra aracının hakimiyetini kaybederek park halinde duran başka bir araca çarptı.

Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada

ANKARA Başkentte bir sürücü yoldaki kasisten geçtikten sonra aracının hakimiyetini kaybederek park halinde duran başka bir araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araç yan devrildikten sonra durabilirken, park halindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BPL 905 plakalı aracın sürücüsü cadde üzerindeki yolda bulunan kasisten geçtiği esnada aracının kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç bir firmaya ait olan park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araç devrilerek durabilirken, park halindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından çevre esnafın üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken araç sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

"Arkadaşlarıma bağırdım koşun diye"

Olaya şahit olan çevre esnaflardan Halil İbrahim Aksoy kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Kaza sabah 8 buçuk sularında oldu. Bir ses geldi. Baktığımda bizim şirket arabasına vurmuşlardı. Arkadaşlarıma bağırdım koşun diye. Döndüğümde bizim araca vuran araba ters dönmüştü. Aşağıya koşarak indiğimde zaten bütün insanlar buradaydı. Ters dönen arabada kadının emniyet kemeri takılıydı. Diğer kapıyı açtık ve kadını çıkardık. Bir şeyiniz var mı? diye sorduğumuzda 'yok' dedi. Konuşuyordu ve bilinci yerindeydi. Sadece elinde ufak sıyrıklar vardı bunun dışında bir şeyi yoktu. Düz yolda gelirken bir anda sağa dönüyor ve bizim arabaya vuruyor. Ardından 112'yi aradık. Ambulans ve trafik ekipleri geldi. Ambulansla beraber kadına ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye götürüldü. Kaza sonrası panik halindeydik. Herkes kadını oturduğu yerden çıkartmaya çalışıyordu. Ben de öteki kapıyı güçlükle açtım ve sakin olmasını söyledim. Emniyet kemerini söktüm ve yavaşça çektim. Buraya getirdim ve elini yüzünü yıkardım" dedi.

Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada
Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Tragger, Kaza, OSB, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika


Yozgat'ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı Yozgat'ta uranyum arama çalışmaları yeniden başlatıldı         
17:18
Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi         
17:12
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor         
15:55
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
17:11 Twitch operasyonunda 39 kişi adliyeye sevk edildi
16:58 Vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı!
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
16:53 Fed fırtınası yaklaşıyor! Faiz artırımı ne zaman olacak? Türkiye nasıl etkilenir?
16:49 TFF'den maç erteleme çağrılarına yanıt: Pozitif vakalar nedeniyle müsabakalar ertelenemez
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
16:26 Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 17:30:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement