Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada - Son Dakika

Kasisten geçtikten sonra aracın kontrolünü kaybeden sürücünün kaza anı kamerada

ANKARA Başkentte bir sürücü yoldaki kasisten geçtikten sonra aracının hakimiyetini kaybederek park halinde duran başka bir araca çarptı. Metrelerce sürüklenen araç yan devrildikten sonra durabilirken, park halindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BPL 905 plakalı aracın sürücüsü cadde üzerindeki yolda bulunan kasisten geçtiği esnada aracının kontrolünü kaybetti. Savrulmaya başlayan araç bir firmaya ait olan park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen araç devrilerek durabilirken, park halindeki araçta ise maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından çevre esnafın üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken araç sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

"Arkadaşlarıma bağırdım koşun diye"

Olaya şahit olan çevre esnaflardan Halil İbrahim Aksoy kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını söyleyerek, "Kaza sabah 8 buçuk sularında oldu. Bir ses geldi. Baktığımda bizim şirket arabasına vurmuşlardı. Arkadaşlarıma bağırdım koşun diye. Döndüğümde bizim araca vuran araba ters dönmüştü. Aşağıya koşarak indiğimde zaten bütün insanlar buradaydı. Ters dönen arabada kadının emniyet kemeri takılıydı. Diğer kapıyı açtık ve kadını çıkardık. Bir şeyiniz var mı? diye sorduğumuzda 'yok' dedi. Konuşuyordu ve bilinci yerindeydi. Sadece elinde ufak sıyrıklar vardı bunun dışında bir şeyi yoktu. Düz yolda gelirken bir anda sağa dönüyor ve bizim arabaya vuruyor. Ardından 112'yi aradık. Ambulans ve trafik ekipleri geldi. Ambulansla beraber kadına ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye götürüldü. Kaza sonrası panik halindeydik. Herkes kadını oturduğu yerden çıkartmaya çalışıyordu. Ben de öteki kapıyı güçlükle açtım ve sakin olmasını söyledim. Emniyet kemerini söktüm ve yavaşça çektim. Buraya getirdim ve elini yüzünü yıkardım" dedi.