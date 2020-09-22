Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karamustafa Mahallesi'nde Selahattin Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Yılmaz'ın ambarı ile bitişikteki Hüseyin Çetin'e ait eve sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine gelen Pınarbaşı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında Yılmaz ve Çetin'e ait evler ile ambar kullanılamaz hale geldi.