(KASTAMONU)Yarım asrı deviren hastane, yapılacak yatırımla Avrupa'nın göz bebeği olacak

Yarım asrı deviren hastaneye 150 milyon liralık yatırım yapılacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde verem ve göğüs hastalıkları başta olmak üzere 59 yıl önce 350 yataklı olarak inşaa edilen ve 14 yıldır atıl olan Ballıdağ Hastanesi, 150 milyon liralık yapılacak yatırımla Avrupa'nın önde gelen hastaneleri arasına girecek.

Daday'da Ballıdağ Mevkisinde yaklaşık 59 yıl önce verem ve göğüs hastalıkları üzerine kurulan ve 2006 yılına kadar hizmet veren 350 yatak kapasiteli Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi, ilk olarak Yaşlı ve Bakım Merkezi olmak üzere Hacettepe Üniversitesine devredildi. Bakımsızlıktan her tarafı dökülen binaya yıllardır bir çivi bile çakılmadı. Uzun yıllar Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde hizmet veren hastane, 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı SSK hastaneleriyle birlikte Sağlık Bakanlığına devredildi. 2009 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğüne devredilen hastane binası, 14 yıldır atıl vaziyette bulunuyor. Ormanlık alan içinde bulunan Ballıdağ Hastanesi, bakımsızlıktan kırılan kapı ve camlarının yanı sıra demir ve asansör gibi metan bölümleri de hırsızlar tarafından talan edildi. Hastanenin ekipmanlarından olan sedyeler, hasta klasörleri gibi birçok malzeme ortalığa saçılmış ve talan edilmiş vaziyette bulunuyor.

Ballıdağ Hastanesinin tekrar hayata geçirilmesi için yürütülen çalışmalar meyvesini verdi. Bu kapsamda Tez Madencilik bünyesinde Ali Aygün isimli müteşebbis tarafından bölgeye 150 milyon liralık bir yatırım yapılması planlanıyor. Yapılacak yatırım ile birlikte 59 yıldır birçok hastanın şifa bulduğu 14 yıldır atıl vaziyette bulunan hastane, tekrar ayağa kaldırılarak Avrupa'nın önde gelen hastaneleri arasına girecek.

Bu kapsamda Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünde Daday Ballıdağ Hastanesinin devri için imza töreni düzenlendi. Törene Vali Avni Çakır da katıldı.

"Avrupa'nın gıpta ile bakacağı bir sağlık tesisi olacak"

Avrupa'nın gıpta ile bakacağı bir sağlık tesisini devreye almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vali Avni Çakır, "İhale, devletimizin tüm yetkili kurumları tarafından da imzalandı ve kesinlik kazandı. Artık bu aşamadan sonra bizlere düşen görev yatırımcı şirketin yanında olmak, ihtiyaç duyulduğunda onlara destek olmak, yatırımın bir an önce hayata geçmesi noktasında hep birlikte çalışmak. Bizlerin çok fazla bilgisi yok ama edindiğimiz izlenim sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın gıpta ile bakacağı bir sağlık tesisi inşallah devriye girmiş olacak" dedi.

"Ballıdağ Hastanesi, 50 bin metrekarelik ormanlık alanda yapılmış"

Daday Ballıdağ Sanatoryumunun, Daday'ın Karacaağaç köyü sınırlarında 50 bin metrekarelik ormanlık alanda yapıldığını anlatan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu da, "Hastane yerinin kapalı alan oturumu 10 bin 816 metrekaredir. Tesis 22 Şubat 1958 yılında 99 yıllığına Ballıdağ Sanatoryumu olarak işçi Sigortalar Umum Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Bu sırada Ballıdağ Sanatoryumu Hastanesi olarak halkımızın kullanımına sunulmuştur. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi tesisi aktif hale getiremeyince Ballıdağ Sanatoryumu Hastanesi, Orman Genel Müdürlüğüne tahsis iptali ile iade etmiştir" dedi.

Ballıdağ Hastanesinin 152 milyon TL karşılığında 20 yıllığına kiraya verildiğini açıklayan Sönmezoğlu, şöyle konuştu: "İhale sonucunda Tez Madencilik Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile 12 Nisan 2021 tarihinde sözleşmeye imzalanmış, tesis ilk yıl kira bedeli 152 milyon TL karşılığında, 20 yıllığına kiraya verilmiştir" diye konuştu.