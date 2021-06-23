Son dakika haberleri! Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Kayseri'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.

Kısmen söndürülen yangına müdahale devam ediyor.