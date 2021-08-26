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Son dakika: Kayseri'de bir otelden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz düğün salonu hizmeti - Son Dakika

Son dakika: Kayseri'de bir otelden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz düğün salonu hizmeti

26.08.2021 21:45
Son dakika: Kayseri'de bir otelden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz düğün salonu hizmeti, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de bir otel, şehit ve gazi çocuklarına kına gecesi ve düğünleri için solanlarını ücret almadan tahsis etti.

Kayseri'de bir otel, şehit ve gazi çocuklarına kına gecesi ve düğünleri için solanlarını ücret almadan tahsis etti.

Van'ın Gevaş ilçesinde 1998 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Salih Dal'ın oğlu Volkan Dal, Selenay Karaca ile bir otelde düzenlenen düğünle evlendi.

Otelin yönetim kurulu üyesi Taha Fedai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ücret almama fikrinin 3 yıl önce babasından çıktığını söyledi.

Şehit ve gazi ailelerinin düğün ve kına gecelerini ücretsiz şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Fedai, bu yıl için 7 organizasyon planladıklarını, bunların 4'ünün düğün, 3'ünün ise kına gecesi olduğunu ifade etti.

Bu hizmeti gururla yaptıklarını kaydeden Fedai, "Şehit ve gazilerimizin bizim üzerimizde emeği çok büyük. Onlar canları ile bu bedeli ödediler. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya, yanlarında olmaya çalışıyoruz. Tüm esnaftan da desteklerini esirgememelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da katıldı.

Kayseri, Şehit, Otel, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kayseri'de bir otelden şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz düğün salonu hizmeti - Son Dakika


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