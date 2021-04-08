Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından okul servis şoförlerine yönelik trafik eğitim programı yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli trafik şube müdürü tarafından, Talas Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde taşımalı eğitim okul servis şoförlerine yönelik trafik eğitimi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, şoförlerin uyacağı trafik kurallar, kazaları önlemek için alınması gereken tedbirler anlatılarak, okul servis araçları denetlendi.

Ayrıca, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan kara yolu üzerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik yönünden tüm tedbirlerin alındı, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" sloganı şoförlere hatırlatıldı.

Eğitime, Talas milli eğitim şube müdürü, okul müdürü ve öğretmenler de katıldı.