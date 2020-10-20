Son dakika! Kilis'te kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika! Kilis'te kaçak içki ele geçirildi
20.10.2020 10:12
Son dakika haberi: Kilis'te, polis düzenlediği operasyonda 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kilis'te, polis düzenlediği operasyonda 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve Elbeyli ilçesinde düzenledikleri operasyonda, 192 litre sahte içki, 3 bin 256 paket gümrük kaçağı sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 73 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldığı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - KİLİS
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