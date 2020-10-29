Son dakika haber... Otomobil devrildi: 5'i çocuk 8 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile Mehmet Emin (6), Yusuf Ömer (9), Ahmet (13), Tayfun Ada (10), Hilal (30) ve Fatma Meryem Çiftçi (2) ile Hava Terzioğlu (31) yaralandı.

Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor