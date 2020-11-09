Son dakika: Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası - Son Dakika

Ekipler, N.N, C.K, R.Ö. ve K.K'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi