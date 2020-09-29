Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yangın çıkan apartman dairesinden anne ve 2 çocuğunu kurtaran 2 itfaiye erine ödül verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yangın çıkan apartman dairesinden anne ve 2 çocuğunu kurtaran 2 itfaiye erine ödül verdi.

İtfaiyeciler Haftası kapsamında Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yerleşkesinde program düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyecilere düşen görevlerin her geçen gün arttığını, sadece yangına değil, başka olaylara da müdahale ettiklerini söyledi.

Kırşehir'de geçen hafta bir apartmanda çıkan yangında aynı aileden 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Ekicioğlu, "Ekiplerimiz kendi canlarını feda etme uğruna bu mücadeleyi gösterdi. Evdeki o aileyi kurtardı. Bu da yapılan görevin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Aileyi kurtaran ekipte yer alan itfaiye eri Önder Mutlu da ihbar üzerine olay yerine intikal ettiklerini belirterek, "Yangında evin içinde 3 vatandaşımızın olduğunu öğrendik. Merdivenli aracımızla camdan girdik. Anne ve çocukları hızlı bir şekilde tahliye ettik. Sağlık ekiplerine teslim ettik. Evin içinde annenin baygın halde yattığını görünce oksijen verdik. Ardından diğer çocuğa da oksijen tüpünü verdik. Canımızı hiçe sayarak, orada mahsur kalan anne ve çocukları kurtardık." diye konuştu.

İtfaiye eri Hüseyin Sulusaray da yangına kısa süre içinde müdahale edip, zorlu bir mücadeleyle aileyi kurtardıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Başkan Ekicioğlu, Mutlu ve Sulusaray'a ödül ve teşekkür belgesi takdim etti.

Yenice Mahallesin'de bir apartmanın dördüncü katındaki dairede 21 Eylül'de çıkan yangında itfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen anne Neslihan Alp ile çocukları Alperen ve Aybüke Baysal hastaneye kaldırılmış, 13 yaşındaki Alperen, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi
Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi
Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi
Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, İtfaiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir'de anne ve 2 çocuğunu yanan evden kurtaran itfaiye erleri ödüllendirildi - Son Dakika

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