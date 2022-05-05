Son dakika... Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika... Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı

05.05.2022 23:51
Son dakika... Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, "dur" ihtarına uymadığı polis ile yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapan sürücü ağır yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde rutin denetimlerini sürdüren Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.G. yönetimindeki 41 RD 082 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşanmaya başladı.

Aşırı sürat yapan H.G, aracıyla D-130 kara yolu Yazlık mevkisinde akaryakıt istasyonuna giren M.Y.S. idaresindeki 34 NU 7688 plakalı otomobile çarptı.

Savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki elektrik direğine çarparak yan yattı. Araçta sıkışan H.G, takipteki polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan H.G'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Dumlupınar, Kocaeli, Gölcük, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kazada ağır yaralandı - Son Dakika
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