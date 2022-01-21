Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derince ilçesindeki operasyonda 23,3 gram sentetik kannabinoid, 1,40 gram esrar, 5,20 gram metamfetamin, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen H.D, F.A. ve S.V. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.