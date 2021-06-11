Son dakika! Kocaeli'deki kaçak tütün operasyonunda 7 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli merkezli 4 ilde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak tütün malzemelerini sahte bandrollerle piyasaya sürdürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de kaçak tütünlerin sahte TPDK bandrolü kullanan şahıslar tarafından piyasaya sürüldüğü ihbarını alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında kaçak tütünleri piyasaya süren şahısların ikametlerini tespit edildi. Tespit sonrası harekete geçen polis ekiplerince Kocaeli merkezli, Mersin, İstanbul ve Sakarya illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak tütün mamullerini sahte TPDK bandrolü yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 milyon 924 bin 300 boş makaron, 590 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron, 670 bin 580 adet sahte TAPDK bandrolü, 2 bin adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 33 kg nargile tütünü, 700 paket sigara kağıdı, 2 adet sigara sarma makinesi, 250 adet boş tütün ambalajı, 143 kg TAPDK bandrolü bulunmayan tütün, 50 adet TAPDK bandrolü sökümünde kullanılan sprey ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 13'ü Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise Körfez Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ