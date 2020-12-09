Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı - Son Dakika

Konya'da sis kazaya neden oldu: 10 yaralı
09.12.2020 11:28
Konya'nın Karapınar ilçesinde, askeri personel taşıyan midibüs ile tırın çarpışmasına sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, askeri personel taşıyan midibüs ile tırın çarpışmasına sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Konya Adana Karayolunun 5. kilometresinde bulunan Hotamış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.E.'nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı Otokar marka askeri personel taşıyan midibüs aynı istikamette seyreden O.D. yönetimindeki 15 PS 090 plakalı Scania markalı tırla çarpıştı. Kazada midibüstekiler ile her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Cihan Karakış/İHA)
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