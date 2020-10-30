Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR

30.10.2020 09:10
Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR, System.String[]

Son dakika haberlerine göre 'Koronavirüs korkusuyla çektirilen gereksiz tomografi meme kanseri riskini artırıyor'KORONAVİRÜS salgını sonrası virüsün kendisine bulaştığı şüphesiyle, aşırı belirti göstermese de emin olmak adına birçok kişinin tomografi çektirmek istediğini dile getiren Meme ve Endokrin Uzmanı Prof. Dr.

'Koronavirüs korkusuyla çektirilen gereksiz tomografi meme kanseri riskini artırıyor'

KORONAVİRÜS salgını sonrası virüsün kendisine bulaştığı şüphesiyle, aşırı belirti göstermese de emin olmak adına birçok kişinin tomografi çektirmek istediğini dile getiren Meme ve Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, gerek olmadan çekilen tomografinin kişiyi aşırı radyasyona maruz bırakacağını belirterek, "Koronavirüs hastası olmadığınızı kanıtlamak adına gereksiz tomografi çektirip meme ve tiroit kanseri riskinizi artırmayın" dedi.

Dünya genelinde en çok can kaybına neden olan hastalıkların arasında olan kanserin nedenleri arasında radyasyon olduğu bilinirken, insanlar günlük hayatın birçok noktasında ister istemez gereksiz radyasyona maruz kalabiliyor. Radyasyonun tüm kanser türlerini tetikleyen ancak ilk olarak meme ve tiroit kanseri riskini artırdığını kaydeden Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi, Meme ve Endokrin Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Sakman, özellikle kadınların bu noktada çok dikkatli davranması gerektiğini kaydetti. Dünya genelinde her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ve Türkiye'de yılda yaklaşık 30 bin hastaya meme kanseri teşhisi konulduğunu hatırlatan Sakman, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu bu vesileyle kanserin dostu radyasyondan uzak durulması adına insanları uyardığını söyledi.

'TOMOGRAFİ, GEREKTİĞİNDE ÇEKİLMELİDİR'

Pandeminin ülkede etkisini göstermesinden sonra virüs belirtisi gösteren ya da göstermeyen birçok kişinin polikliniklere başvurduğunu ve PCR testi yaptırdığını kaydeden Sakman, test sonucu negatif çıkan birçok kişinin emin olmak adına bilgisayarlı toraks tomografisi çektirmeye yöneldiğini ve bunun için belirtisi varmış gibi davranabildiğini söyledi. Hekim önerisi olmadan tomografi gibi yoğun x ışını içeren işlemlerin gerekmediği halde yapılmasının insan vücuduna çok zarar verebileceğini belirten Sakman, "Hastaneye koronavirüs şüphesiyle başvuran bazı hastalar test sonucu negatif çıksa da emin olmak adına tomografi çektirmek istiyor. Tomografide kişinin alacağı radyasyon ileriki süreçte kanseri tetiklemek adına insan vücuduna zarar verebilir. Organları yıpranabilir. Biz meme kanseri teşhislerinde mamografiyi radyasyon oranı çok az olduğu için kullanıyoruz. Tomografi ise hastayı işlem sırasında yoğun x ışınına maruz bırakıyor. Tabi bu tomografi gereksizdir anlamına gelmez. Gerekli durumlarda yapıldığında hayat kurtarır. Kısacası hekimlerimize güvenelim. Onların yönlendirmesi dışında işlem yaptırmaya çalışmayalım. Koronavirüs hastası olmadığınızı kanıtlamak adına gereksiz tomografi çektirip meme ve tiroit kanseri riskinizi arttırmayın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Prof.Dr. Gürhan Sakman ile röp

Haber: Can ÇELİK -Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 201030021====================================

7 ayda 50 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti ANKARA'da yaşayan Emrecan Bükme (22), düzenli beslenme ve spor ile 7 ayda 50 kilo vererek 127 kilodan 77 kiloya düştü. Bükme, "Hayatımda çok şey değişti. Artık vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum ve modellik olarak görüştüğüm yerler var" dedi.

Ankara'da fazla kiloları nedeniyle huzursuzluk yaşayan Emrecan Bükme, sosyal medyada dolaşırken '1 ayda 10 kilo verdirme' garantisi sloganıyla yola çıkan vücut geliştirme ve bireysel antrenör Soner Kul ile tanıştı. Yaptırdığı kan tahlilini Kul'a ulaştıran Bükme, kendisi için hazırlanan beslenme ve spor programına başladı. 7 aylık programın sonunda 50 kilo veren Bükme, 127 kilodan 77'ye düştü. Eski kıyafetlerini giydiğinde bol gelen Bükme, fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere örnek oldu.

'HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ'Kiloluyken evden dışarı çıkmak ve çok sevdiği müzikle ilgilenmek istemediğini dile getiren Emrecan Bükme, "Arkadaşlarımla gezerken çok terliyor, nefes alamıyordum. Sürekli bir rahatsızlık hissediyordum ve kendime güvenimi kaybetmiştim. Sonra bir gün evdeyken Soner hocayla tanıştım. Kan testime bakarak bana sağlıklı bir beslenme ve spor programı hazırladı. Program boyunca da bana destek oldu. Öncesinde 127 kiloydum, şimdi 77 kiloya kadar düştüm. Hayatımda çok şey değişti. Artık vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorum ve modellik olarak görüştüğüm yerler var" diye konuştu.

'İLK AYINDA 25 KİLO VERDİ'

Emrecan Bükme'nin kendisine hazırlanan programa istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve 7 ay gibi bir sürede 50 kilo vererek kendisini gururlandırdığını belirten Soner Kul ise, "Tanıştığımızda bayağı kiloluydu ve kan şekeriyle ilgili sıkıntısı vardı. Diyetisyenimiz ve doktorumuzla birlikte inceleyip, kendisine bir program hazırladık. 127 kilodan 77 kiloya kadar düştü. Emre bu kadar kilo verdi ama vücudunda herhangi bir deformasyon da olmadı. Kendisi şu anda modellik yapıyor, müzikle ilgileniyor. Başlarda dışarı çıkmak istemeyen Emre, şimdi çok mutlu" dedi.

Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR
Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR
Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR

Meme Kanseri, Koronavirüs, Radyasyon, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

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