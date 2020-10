Avcılar Belediyesi'nde korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan işçiler immün plazma bağışında bulundu. Duyarlı çalışanlar, Avcılar halkını da "İmmun Plazma Bağışı" yapmaya davet etti.

Covid-19 enfeksiyonuna yakalanmış ve yatan hastalarda kullanılan bir tedavi yöntemi olan İmmün plazma tedavisine destek gün geçtikçe büyüyor. Salgınla mücadele sürecinde önemi bir rol oynayan plazma bağışına bir destek de Avcılar Belediyesi çalışanlarından geldi.

Covid-19 hastalığı geçirmiş, kan plazma verme şartlarına uygun belediye çalışanları kritik durumda olan hastalara umut oldu. Belediye çalışanları plazma bağışına desteklerine devam edecek.

Belediye çalışanlarına teşekkür eden Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "Tüm Dünya ile birlikte dayanışmanın çok kıymetli olduğu zor zamanlardan geçiyoruz. Avcılar halkı bu sürecin başından beri hep kendine yakışanı yapmış, her zaman dayanışma ve paylaşımdan yana durmuştur. Kıymetli çalışma arkadaşlarım da aynı anlayış ve bir can kurtarabileceği bilinciyle duyarlı davranarak plazma bağışında bulunmuşlardır. Farkındalığı yüksek 4 değerli arkadaşımla birlikte güzel insanlar kentimizin sakinlerine de bir insanın hayata tutunmak için son çaresi olabileceğinizi unutmayın ve siz de plazma bağışında bulunun diyoruz. Avcılar Belediyesi olarak kan plazma bağışını teşvik ediyoruz ve bu süreçte her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - İSTANBUL