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Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi

26.12.2021 19:24

Son dakika haberlerine göre Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı iş birliğinde "Geleneksel Türk Okçuluğu I. Dönem Sertifika Töreni ve Kupa Yarışması" düzenlendi.

Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Okçular Vakfı iş birliğinde "Geleneksel Türk Okçuluğu I. Dönem Sertifika Töreni ve Kupa Yarışması" düzenlendi.

Programa, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın, YEE Kosova Müdürü Mehmet Ülker, Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erdoğan, Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Bakırcı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Milletvekili Fidan Brina Jılta, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Serdar Özaydın, sporcu ve dizi oyuncusu İbrahim Balaban'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Başkonsolos Özaydın, eleme yarışlarının ardından gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, geleneksel Türk okçuluğu kurslarını, Kosova ile tarihi ve kültürel ortak bağların güçlenmesi ve halkların birbirine yakınlaşmasına yönelik katkı sunan bir proje olarak önemsediklerini söyledi.

Etkinliğin gelecekte de dünyanın dört bir yanından gençleri bir araya getiren bir platform haline gelmesini temenni eden Özaydın, "Proje kapsamında gerek Mamuşa gerekse Prizren'deki okçuluk eğitimi faaliyetlerini gözlemleme fırsatım oldu ve kursiyer ile eğitimcilerin antrenmanlara severek, benimseyerek ve sahiplenerek katıldıklarını, katılımcı ile eğitmenler arasında sporun birleştirici ve yakınlaştırıcı etkisinden kaynaklanan güçlü bir bağ oluştuğunu memnuniyetle müşahede ettim." ifadelerini kullandı.

YEE Başkan Yardımcısı Yalçın da okçuluktan tarih boyunca birçok ulusun avlanmanın yanı sıra bir harp sporu olarak yararlandığına dikkati çekerek, "Kosova'da Priştine, Prizren, Mamuşa ve son olarak İpek'te açılan kurslara gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı memnuniyetimizi bildirmek isterim." dedi.

Milletvekili Jılta ise kursların yardımıyla gençlerin ata sporunu öğrenmelerinin sağlandığını belirterek, "Dilerim, öğrencilerimiz bundan sonra da başarılı olur. Bu kursların devam etmesini diliyorum çünkü bu kadar büyük ilginin olması ve 100'ün üzerinde öğrencimizin başarılı şekilde çıkması buradaki toplumumuz açısından çok önemli." diye konuştu.

Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bakırcı, okçuluk sporu ile uğraşan gençlerin çok daha güçlü ve başarılı bir gelecekleri olacağına duyduğu inancı dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları dağıtıldı ve İbrahim Balaban ok atma gösterisi gerçekleştirdi.

3 ay süren kurslar kapsamında toplamda 120'den fazla öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi
Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi
Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi
Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi

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Okçular, Prizren, Kosova, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kosova'da geleneksel Türk okçuluğu sertifika töreni düzenlendi - Son Dakika


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