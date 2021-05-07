Son Dakika | Kovalamacada kaçan aracın polis otosuna çarpma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Kovalamacada kaçan aracın polis otosuna çarpma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı

07.05.2021 00:59
Son Dakika | Kovalamacada kaçan aracın polis otosuna çarpma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Karşıyaka'da trafik kazası ile sonlanan kovalamacada, şüpheli aracın polis otosuna çarpma anı kameralar tarafından görüntülendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Karşıyaka'da trafik kazası ile sonlanan kovalamacada, şüpheli aracın polis otosuna çarpma anı kameralar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 02.30 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf İ. (33) yönetimindeki 35 F 5147 plakalı BMW marka araç, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İlçenin ara sokaklarına kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca başlarken, polis ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. Polise yakalanacağını fark eden şüpheli araç İzmir Çevreyolu üzerinden Buca istikametine girerken, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka istikameti boyunca Çiğli'ye kadar süratli bir şekilde kaçtı. Çevreyolu Çiğli mevkiinde polisin kapama noktasından yol kenarındaki bariyerlere sürterek kaçmayı başaran şüpheli araç, İzmir Doğal Yaşam Parkı yakınındaki kavşaktan geri dönerek Karşıyaka ilçesi Mavişehir sapağından Caher Dudayev Bulvarı'na giriş yaptı. Araç, cadde üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu yakınında, kendisini yakalamak isteyen polis arabasına çarparak kaza yaptı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca, trafik kazası ile son bulurken, meydana gelen kazada 1 komiser hafif şekilde yaralandı. Yaralanan komiser olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan komiserin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kovalamacanın ardından yakalanan Yusuf İ., sebep olduğu kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza yaptığı araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza anı kamerada

Polisten kaçan Yusuf İ.'nin kendisini durdurmak isteyen polis arabasına çarpma anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin polis arabasına çarpması, savrulan polis arabasının kaldırıma çarpması ve akaryakıt pompasına az bir mesafe kala durması görüldü.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan aramada, araç içerisinden uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan düzenek ile testere ele geçirildi. Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı belirlenirken, polis ekipleri poşetin bulunması için arama başlattı.

Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kendisine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafiği tehlikeye atmaktan da idari işlem uygulandığı bildirildi. - İZMİR

Karabağlar, Karşıyaka, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kovalamacada kaçan aracın polis otosuna çarpma anının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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