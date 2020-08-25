Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada - Son Dakika

Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada

Son dakika haberleri: Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu.

Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada

-Şoförün kurtulma anları cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Bakırköy'de çıkan yangında küle dönen metrobüsten şoförün son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Elinde yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalışan şoför vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bakırköy İncirli durağı yakınlarında yaşandı. Avcılar- Zincirlikuyu seferini yapan Mercedes Conecto model metrobüs seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre içerisinde alev alan otobüs yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yaşanılanların ardından metrobüs şoförünün yangından son anda kurtulduğu görüldü. Cep telefonları tarafından kaydedilen görüntüde, şoför yangın tüpü ile son anda otobüsün etrafını saran yangından atlayarak kurtuluyor. Bir süre daha yangını söndürmek için mücadele etmeye çalışan şoför, yangının büyümesi ile birlikte vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada

Bakırköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:18

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu... Kaçış anı kamerada - Son Dakika
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