Son Dakika | Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

10.03.2022 00:57
Son Dakika | Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı silahla ayağından yaralayıp olay yerinden firar eden C.B., yapılan operasyonla Davutlar Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde dün Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı'yı silahla ayağından yaralayıp olay yerinden firar eden C.B., yapılan operasyonla Davutlar Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Davutlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki dönem belediye başkanı Özer Kayalı, yanında bir arkadaşı ile restorana gelerek yemek siparişi verdi. Bu sırada henüz belli olmayan bir sebepten dolayı Kayalı, restoranda garson olarak çalışan C.B.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Eski belediye başkanı Kayalı olay yerine gelen ambulansla önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı.

Olay yerinden firar eden şüpheli ise Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI KUŞADASI ESKİ BELEDİYE BAŞKANINI TABANCAYLA VURAN KİŞİ TUTUKLANDI Özer Kayalı'yı vuran şüpheli tutuklandı Özer Kayalı'yı vuran şüpheli tutuklandı

Özer Kayalı, Kuşadası, Davutlar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Ayrılmak istedi, nişanlısı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü! Annesi ise kızını korumak isterken ağır yaralandı
01:00 Manchester City, Sporting'le berabere kaldı! Yarı finali garantiledi
00:34 AFAD 37 il için alarm verdi! Gerekmedikçe dışarı çıkmayın
00:32 Hayranları merakla bekliyor! Necati Şaşmaz yazdı, Muazzez Ersoy okuyacak
00:28 İsrailli askerler, Kudüslü genci öldüresiye dövdü! O anlar kameraya yansıdı
00:22 Avrupa Ligi'nde kazanma olasılıkları belli oldu! Galatasaray'a verilen oranla hiç şans tanımadılar
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 01:26:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement