Kütahya'da tarihi eser dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da tarihi eser dolandırıcıları tutuklandı

04.07.2022 22:02

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarihi eser satma vaadiyle müştekileri yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarihi eser satma vaadiyle müştekileri yaklaşık 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir şahsın zorla araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve farklı suçlamalarla birbirinden şikayetçi olan 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ve 15 fişek ele geçirildi. Araştırmasını derinleştiren polis ekipleri, E.Y. isimli dolandırıcılık şüphelisinin ortağı olduğu değerlendirilen T.Ö. ve E.Ö.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların Manisa'nın Demirci ilçesindeki ikametinde yapılan aramada, tarihi eser dolandırıcılığında kullanıldığı değerlendirilen 55 parça nesne ele geçirildi.

Toplam 9 şahsın gözaltına alındığı soruşturmada tarihi eser satma vaadiyle müştekileri yaklaşık 2 milyon TL dolandırdığı tespit edilen E.Y., T.Ö. ve E.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mustafa Akçay/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tarihi eser dolandırıcıları tutuklandı - Son Dakika

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