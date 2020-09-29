Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 2,5 dekar alan zarar gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 2,5 dekar alan zarar gördü. Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy Büyükdere mevkiindeki karaçam ve meşelik alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personel sevk edildi. Ekipler yangını yaklaşık 3 saat saatte kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangından yaklaşık 2,5 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. (İHA)

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