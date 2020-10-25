Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika

Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

25.10.2020 12:22
Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama, System.String[]

Son dakika habere göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde kullanımının ve satışının yoğun olabileceği bölgeler, park, bahçe, metruk binalar, okul çevreleri, umuma açık yerler ile sabit ve seyyar olarak mahalle ve sokaklarda 57 personelin ve 1 Narkotik dedektör köpeğin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 12 araca 9 bin 29 TL cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. 1 parça halinde 23,12 gram esrar maddesi, 5 parça halinde 172,93 gram metamfetamin maddesi, 1 parça halinde 1,29 gram skunk maddesi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan uygulamada 5 kişi 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan ve 2 kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkartılan M.E.Ö. (23) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturmalara devam ediyor. - MANİSA

Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama
Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama

Uyuşturucu, Alaşehir, Narkotik, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'da narkotik uygulaması: 7 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika

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