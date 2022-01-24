Üye Girişi
Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

24.01.2022 11:32
Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Mardin'de, tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Murat Güçlü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Mardin'de, tır ve işçileri taşıyan iki servis minibüsünün karıştığı 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan Murat Güçlü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 15 Ocak akşam saatlerinde Artuklu- Kızıltepe karayolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. 47 AAF 322 plakalı tır, fabrika işçilerini taşıyan Sedat Polat yönetimindeki 47 S 0505 servis minibüsüne, Sedat Polat yönetimindeki minibüs de önündeki Abdürrahim Gümüş'ün kullandığı 47 S 2008 plakalı servis minibüsüne çarpması sonucu 9'u işçi, 11 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralı olan Murat Güçlü (32), 9 gündür yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan Harun Yılmaz ise Mardin Eğitim Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Batman'a sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

YORUMLAR
500

Murat Güçlü, Kızıltepe, Mardin, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı         
11:31
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar         
11:21
Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek? Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?         
11:15
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı Konya'da Antalya kara yolu hariç tüm yollar trafiğe açıldı         
16:56
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45

Son Dakika Haberleri
11:30 GS TV spikerleri Galatasaray'ın yediği ikinci gol sonrası adeta çıldırdı
11:29 24 Ocak, Saat 11,32! Haftaya düşüşle başlayan dolar 13,37'den işlem görüyor
11:29 Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi
11:25 Ekrem İmamoğlu İstanbulluları uyardı: Ani, baskın kar yağışları görülebilir
11:20 Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı! İşte rakamlar
11:18 Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu! İşte ölümünün ardından söylenenler
11:14 Omicron'dan daha hızlı yayılıyor! Yeni alt varyant BA.2 pandeminin seyrini nasıl etkileyecek?
11:06 BOTAŞ, doğal gaz kesintisini 3 sektör için sonlandırdı
11:05 Koronavirüse karşı sevindiren haber! Etkili olacak ilaç geliştirildi
11:05 Hastaneden ilk açıklama geldi! İşte Fatma Girik'in ölüm nedeni!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 11:39:12. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Mardin'de kazada ağır yaralanan işçi yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement