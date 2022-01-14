Son dakika... MARKETTEKİ YANGINDA İŞ YERİ SAHİBİ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

Burdur'da bir markette çıkan yangında dumandan etkilenen iş yeri sahibi Derya Muştu (39) hastanelik oldu.

Şirinevler mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki bir marketin arka tarafında depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. İşyeri sahibi Derya Muştu yagını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Muştu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Büyük çapta maddi hasara sebep olan yangının depo olarak kullanılan bölümde ısınma amaçlı kullanılan elektrik sobasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.