Son Dakika | Marmaris yangınında dumandan etkilenen kaplumbağa oksijen tedavisiyle hayata döndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında karbonmonoksitten zehirlenen kaplumbağa, oksijen tedavisiyle kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris'teki orman yangını nedeniyle bölgeye 4'ü veteriner hekim olmak üzere 9 kişilik ekip ile veterinerlik hizmeti verilen, belediyeye ait Vetbüs, Vetbülans ve içi mama dolu bir araç gönderildi.

Yanan alanlarda AFAD ve Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile koordineli şekilde çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hareketsiz halde kaplumbağa buldu.

Vetbüs mobil klinikte tedavi altına alınan kaplumbağanın karbonmonoksit nedeniyle zehirlendiği belirlendi.

Oksijen tedavisi uygulanarak yaşama döndürülen kaplumbağa, tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.