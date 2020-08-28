Son dakika... Mauritius Balıkçılık Bakanlığı: "Şu ana kadar 38 yunus ölü bulundu" - Son Dakika

Mauritius Balıkçılık Bakanlığı tarafından yunus ölümlerine yönelik yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 38 yunus ölü bulundu" bilgisi paylaşıldı.

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Mauritius'ta 25 Temmuz'da karaya oturduktan sonra yüzlerce ton petrol sızdıran Japon yük gemisinin ardından temizleme çalışmaları devam ederken, yunus ölümleri yaşanmaya başladı. Tarihinin en kötü çevre felaketini yaşayan ülkede geçtiğimiz Çarşamba günü en az 17 yunusun ölü bulunması sonrası balıklar üzerinde otopsi çalışmaları başlatıldı. Balıkçılık Bakanlığı'ndan Jasvin Sok Appadu tarafından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 38 yunus ölü bulundu. Çarşamba ve Perşembe günü karaya vuran 25 yunusla ilgili otopsi sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Hükümete bağlı Albion Balıkçılık Araştırma Merkezi tarafından yapılan ilk otopsi sonuçlarına göre 2 yunus üzerinde yaralanma belirtileri olduğu, ancak hiçbir hidrokarbon izine rastlanmadığı belirtildi.

Yunus ölümleri artıyor

Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü bölgede en az 17 yunus sahilde ölü bulunmuştu. Yunus ölümleri, petrol faciasından sonra bildirilen ilk yunus ölümleri olmuştu. Polis tarafından yapılan açıklamada, ölüm nedeninin tespit edilmesi için balıkların karkaslarının otopsiye gönderildiği duyurulmuştu. Greenpeace Afrika bölgede devam eden kirlilik nedeniyle binlerce hayvan türünün risk altında olduğunu, bunun ülke ekonomisi, gıda güvenliği ve sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda uyarı yapmıştı. Aktivistler ise yunus ölümlerinin petrol sızıntısından ya da yetkililerin geminin gövdesini batırma kararından kaynaklandığını savunuyor.

Petrol faciasından sonra bölgede çok sayıda balık ve yengeç ölü bulunmuştu. Yetkililer, bu kadar ölü yunusun aynı anda bulunmasının çok nadir olduğunu ve en son Mayıs 2019'da aynı anda 2 yunusun ölü bulunduğunu belirtmişti.

Okyanusa petrol sızdıran geminin kaptanı ile mürettebattan 1 kişi ise 18 Ağustos'ta "sızıntıya neden oldukları" gerekçesiyle tutuklanmıştı. - PORT LOUİS