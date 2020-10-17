Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

17.10.2020 20:52

Son dakika: Medipol Başakşehir, galibiyeti hatırladı. Son şampiyon konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ligdeki 5. maçında ilk galibiyetini aldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki RB Leipzig maçı öncesi moral buldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor kozlarını Trabzon Medical Park Stadyumu'nda paylaştı.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan Başakşehir, bordo mavilileri mağlup etmeyi başardı. Son şampiyonun gollerini 32. dakikada İrfan Can Kahveci ile 54. dakikada Edin Visca attı. Bu gol aynı zamanda İstanbul ekibinin bu sezon ligde attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Bu sonucun ardında Medipol Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

TARİHİ MAÇ SALI GÜNÜ

Başakşehir, 20 Ekim Salı günü Alman ekibi Leipzig karşısında tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkacak.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

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Son Dakika Spor Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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