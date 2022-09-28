Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı

28.09.2022 07:30

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Eylül'deki polisevi saldırısı ile bağlantılı oldukları tespit edilen 22 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine 26 Eylül Pazartesi günü akşam saat 23.00 sıralarında 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi yaşanan terör saldırısı ile bağlantısı olduğu öne sürülen kişiler için yakalama çalışması başlattı. Söz konusu çalışma sonucu 22 şüphelinin kimlikleri ve yaşadıkları yer tespit edildi. Adreslere düzenlenen operasyonlar sonucu bu kişiler gözaltına alındı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polisevine düzenlenen terör saldırısı bölgede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, sırtlarında çanta bulunan 2 kadın terörist, polisevine yaklaştıklarında içlerinden biri gizlediği tabanca ile polis noktasına doğru ilerledi. Kulübeye yaklaştığında arkasına gizlediği silahı çıkaran terörist, art arda ateş açtıktan sonra yaklaşık 50 metre geride bekleyen diğer saldırganın yanına geldi. Sırtlarında çanta bulunan 2 terörist bu sefer otomatik silahlarla ateş açarak bir kez daha polis noktasına doğru ilerledi. Bu sırada güvenlik güçlerinin ateş açtığı görüldü.

TERÖRİSTLERDEN BİRİNİN ZOZAN TOLAN OLDUĞU BELİRLENDİ

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine dün saat 22.45 sıralarında 2 kadın terörist tarafından saldırıda bulunulduğu ve saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

KAHRAMAN POLİSİMİZİN ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan saldırıyla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in 2 teröristle kahramanca mücadele ettiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde tabancasıyla, elinde makinalı tüfekler olan teröristler ile mücadele eden polisimizin bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

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SON DAKİKA: Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 22 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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