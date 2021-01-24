Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.
Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri kısıtlama gününde sokak hayvanlarının yardımına koştu.
Ekipler, kentin çeşitli yerlerinde bulunan besleme alanlarına çok miktarda yem, mama ve su bıraktı.
Çalışmanın devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Mersin'de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika