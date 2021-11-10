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Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

10.11.2021 12:19
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı

Jandarma, Mersin, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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