Mersin'de DEAŞ şüpheli 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar ve Mezitli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 2 zanlı gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokuman ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN