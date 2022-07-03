Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Şehit Asım Uslu Sokak'taki 6 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden ev sahipleri dışarı çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika